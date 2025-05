Acerbi e lo scarpino bucato portafortuna: gol contro il Barcellona e indossato contro il Torino

Acerbi in campo a Torino con lo scarpino bucato con cui ha segnato al Barcellona

Il difensore nerazzurro aveva già attirato l’attenzione nella notte di Champions League contro il Barcellona, quando, al 93’, ha segnato il gol del pareggio con lo scarpino destro... bucato. Dal foro nella scarpa si intravedeva chiaramente il calzino, un’immagine diventata subito virale tra i tifosi.

Scarpino portafortuna per Acerbi?

Acerbi è quindi sceso in campo con lo stesso scarpino anche in Piemonte, confermando che non si tratta di una semplice dimenticanza. Che sia per scaramanzia o per comodità, il difensore continua a giocare con quella scarpa, diventata ormai una sorta di portafortuna personale. E finché porta risultati, difficile dargli torto.