Inter, le risposte per Simone

Un attimo prima del fischio di Piccinini, il Napoli aveva addosso la più fastidiosa, e anche l’ultima, delle sue rivali. L’Inter era in vetta alla classifica ed aveva rovesciato sulla testa del Napoli un carico in più di pressione, con la minaccia di non mollare nemmeno nelle ultime due giornate. Una pressione che il Napoli non ha retto, tantoché una volta in vantaggio si è fatto riprendere dal Genoa