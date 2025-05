Inzaghi cambia, riaffida l’Inter ai senatori: la volata Scudetto è riaperta

Insomma, a meno di sorprese, i vari Thuram, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Dimarco e Acerbi saranno tutti titolari contro la Lazio . Tranne l’attaccante francese, gli altri hanno comunque disputato un scorcio di gara contro il Torino, cavandosela in scioltezza e mostrando di aver smaltito le scorie della faticaccia con il Barcellona. Ma a Monaco di Baviera, a fine mese, non si può arrivare senza la giusta tensione o avendo perso il clima agonistico per aver riposato troppo. Del resto, Inzaghi è il primo a sapere che quando si stacca la spina non è mai semplice riattaccarla. Significa che, domani alla ripresa, ricomincerà subito a martellare i suoi uomini. Trovando terreno fertile, peraltro: il gruppo, infatti, ha un gran voglia di giocarsi fino in fondo le ultime chance scudetto . Tanto più che l’entusiasmo e la carica generati dall’impresa con il Barcellona hanno dato una scossa di energia supplementare. Il momento di crisi fisica, insomma, è superato. Come Dimarco, ad esempio, ha dimostrato tra Barça e Torino.

Inter, la situazione degli infortunati

Ad ogni modo, contro la Lazio, Inzaghi non potrà contare su tutte le forze a disposizione. In infermeria, infatti, ci sono ancora Lautaro, Mkhitaryan, Pavard e Frattesi, vale a dire tre potenziali titolari per il Psg e la principale arma tattica. A Torino, il tecnico nerazzurro ha escluso di poter recuperare qualche elemento. In realtà, soltanto il Toro appare fuori dai giochi, dato che i flessori della sua coscia sinistra necessitano di un’attenzione speciale. Mentre per gli altri esiste qualche margine, se non altro per la panchina. Ovvio che non si correrà alcun rischio. Ma per Pavard, ad esempio, è soprattutto una questione di dolore. Ed essendo fuori dal 27 aprile ha bisogno di mettere minuti prima del Psg.