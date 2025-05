Inter, i recuperi per la Lazio: come stanno Lautaro, Pavard e gli altri

L' Inter inizia a entrare in clima weekend. Domenica a San Siro arriva la Lazio in quello che sarà uno snodo fondamentale in chiave volata scudetto . Per questo motivo la settimana in corso è fondamentale per recuperare (almeno in parte) gli infortunati e non lasciare nulla al caso, unicamente in relazione al risultato del Napoli sul campo del Parma. Ieri alla ripresa degli allenamenti ha continuato a lavorare a parte capitan Lautaro , così come Pavard, Frattesi e Mkhitaryan che però rispetto all’argentino possono accelerare e oggi faranno parte del lavoro con il gruppo per poi domani riaggregarsi definitivamente ai compagni. Dunque il difensore e i due centrocampisti saranno prevedibilmente a disposizione di Inzaghi per la gara contro i biancocelesti (almeno per la panchina), restituendo al tecnico piacentino nuove possibilità in chiave formazione e permettendo le dovute rotazioni in avvicinamento alla finale di Champions.

Lautaro non rischia: la situazione

Come detto, diverso invece il discorso per Lautaro che non vuole affrettare il rientro proprio per preparare al meglio la finalissima di Monaco. Appare quasi impossibile che il Toro possa tornare a lavorare con continuità in gruppo questa settimana ed è più probabile che possa mettere nel mirino la trasferta di Como, in programma all’ultima di campionato, qualora il recupero proceda senza intoppi. Dopo la presenza in extremis contro il Barcellona nella semifinale, l’argentino ha fatto i conti con il riacutizzarsi dell'elongazione muscolare e non è ancora al meglio per lavorare con il resto dei compagni. L’attaccante vuole presentarsi a Monaco al 100 per cento, poi eventualmente - per staccare il tagliando - darà un contributo negli ultimi 90’ anche in campionato, dove sui nove possibili incroci di domenica prossima, solo uno potrebbe portare allo scudetto anticipato dell’ex Antonio Conte, ossia il successo del Napoli a Parma e la contestuale sconfitta dell'Inter in casa con la Lazio. Una doppia coincidenza negativa che i nerazzurri vorranno scongiurare.

Inzaghi vuole fare meno turnover

Contro la squadra di Baroni, data anche la caratura dell’avversario, Inzaghi dovrebbe bilanciare maggiormente la presenza di titolari e riserve nell’undici iniziale, soprattutto rispetto ai tanti cambi avvenuti nelle partite contro Verona e Torino. Per esempio è ipotizzabile il ritorno in regia da titolare di Calhanoglu, che contro i granata ha giocato uno spezzone nel finale a risultato acquisito. Qualche indicazione in più potrebbe arrivare dall’allenamento mattutino di oggi, dove è atteso ad Appiano anche Dumfries che ieri era in permesso per motivi personali. Infine, aspettando la Lazio a Milano, qualche interista ha scelto di fare il percorso contrario sbarcando nella Capitale. Dopo la presenza dei giorni scorsi di Bastoni, Correa e Barella agli Internazionali d’Italia, ieri a Roma per il tennis si è visto il ds Ausilio che ha voluto assistere al successo di Alcaraz su Draper.