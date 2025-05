Mourinho, il post da brividi per il compleanno di Moratti

ISTANBUL (Turchia) - Il calcio crea dei legami che il tempo non consuma. Non solo trofei, non solo vittorie ma anche e soprattutto stima reciproca che solidifica i rapporti. José Mourinho ha scritto la storia in qualunque posto sia andato, ha arricchito la bacheca dei club per i quali ha lavorato, ha lasciato in eredità coppe e mentalità, ma anche un ricordo carico di stile e di umanità. L’allenatore portoghese nella sua valigia di ricordi sa trarre ogni sfumatura, e anche un compleanno può essere l’occasione per celebrare un’amicizia.