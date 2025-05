Inter, la scelta dopo il pari-beffa con la Lazio: Inzaghi non parla

Dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio a San Siro, l’Inter ha scelto di non rilasciare dichiarazioni. Nessun tesserato nerazzurro si è infatti presentato davanti alle telecamere per commentare il risultato, che impedisce alla squadra di superare il Napoli in classifica, fermato sullo 0-0 a Parma.