Inter, i 3 flop del pareggio contro la Lazio: reti subite, troppe rimonte e…

Sarebbe bastata un po’ più di tenuta e probabilmente, adesso, si starebbe parlando di un campionato già vinto. Invece, con quella di ieri sera, l’Inter ha permesso agli avversari di rimontare in ben 6 occasioni , lasciando per strada quindi un tesoretto di 12 punti . In un campionato che si sta concludendo con un appassionante testa a testa, fanno tutta la differenza del mondo. La più amara delle rimonte, alla luce delle conseguenze, non può che essere quella dell’altra sera con la Lazio. Ma anche il 4-2 trasformato in 4-4 dalla Juventus era stato duro da digerire, tanto da aver lasciato il segno a lungo. Senza dimenticare, poi, la Supercoppa "regalata" al Milan nonostante un altro doppio vantaggio .

Inter diversa tra campionato e Champions League

Decisamente più dolci, invece, sono state le rimonte incassate dal Barcellona: sia perché, alla fine, l’Inter si è presa comunque la finale di Monaco, sia perché si sono consumate per la forza degli avversari piuttosto che per i demeriti nerazzurri. Già ma la verità è che in Champions League è costantemente scesa in campo un’Inter differente nella testa. In Europa, infatti, concentrazione e applicazione non sono mai mancate. C’è sempre stata la consapevolezza di dover lottare fino in fondo per raggiungere l’obiettivo. E così, attraverso la forza mentale, sono state messe da parte pure le difficoltà fisiche. In campionato, invece, spesso ha prevalso l’idea di potersi gestire, di potersi permettere di risparmiare le forze per impegni più probanti. È stato probabilmente l’errore più grave, perché ha originato anche gli altri. Contro la Lazio, l’Inter avrebbe potuto espiarli tutti. Invece, ha “diabolicamente” perseverato...