Retroscena Inter: ecco il dossier tra perplessità arbitrali e Var contro 

Altro che “Marotta League”. A furia di ascoltare questo slogan, ora l’Inter si sente cornuta e pure mazziata . Ma quali favoritismi ottenuti dai buoni uffici del suo presidente, la squadra nerazzurra ritiene di essere stata penalizzata dalla difformità negli arbitraggi e nell’utilizzo del Var. Attenzione, non significa che l’Inter pensi di aver (quasi) perso lo scudetto a causa di una lunga serie di errori. Al contrario, c’è la consapevolezza di avere colpe e responsabilità proprie. Lo stesso match con la Lazio avrebbe dovuto essere gestito meglio, tenuto conto di quello che stava accadendo a Parma. Solo che agli errori propri si sono aggiunti una serie di fattori esterni. Culminati con il rigore assegnato ai biancocelesti quasi allo scadere che ha inchiodato il risultato sul 2-2, stoppando il ribaltone sul Napoli. Dopo il fischio finale, in casa nerazzurra si schiumava rabbia. Dopo lunghe riunioni e confronti negli spogliatoi, la scelta è stata di rimanere in silenzio: più che come una forma di protesta, però, lo scopo era quello di evitare lunghe squalifiche.

L'Inter e il dossier contro gli arbitri: i casi

Nemmeno ieri, comunque, la furia nerazzurra si è placata. Anzi, semmai, si è acuita, una volta appreso che un eventuale spareggio non verrebbe disputato a Milano, ma a Roma, con le ragioni politiche che hanno prevalso su quelle sportive. Senza contare l’anticipo dell’ultimo turno a venerdì e non a giovedì. Ad ogni modo, al centro del profondo malcontento nerazzurro – anche la designazione di Guida come AVAR ha destato parecchi perplessità - sono rimaste le direzioni arbitrali. E, in particolare, la difformità di giudizio in merito ad episodi simili. Situazione pressoché identiche al tocco di mano di Bisseck, infatti, erano “passati” senza interventi di arbitri o Var. Esempi? Baschirotto in Lecce-Inter, Hien in Atalanta-Udinese e Spinazzola in Lecce-Napoli. Guarda caso, l’ultimo richiamo del Var per un episodio del genere era avvenuto in Inter-Fiorentina, a danno di Darmian. Era poi passato il messaggio che non si dovevano concedere rigorini, invece è accaduto proprio in una sfida decisiva per lo scudetto.

A gennaio le prime polemiche

E poi il VAR… Interventi sempre contro e mai, o quasi (c’è stato il rigore con il Verona) a favore, viene fatto notare tra viale Liberazione e Appiano Gentile. Con la Lazio, la spinta con due mani di Rovella a Bisseck, nel primo tempo, meritava una chiamata. Come la trattenuta, sempre su Bisseck, quasi allo scadere di Roma-Inter. E in quest’ultimo caso anche l’Aia aveva ammesso pubblicamente l’errore. Peraltro, il fuoco in casa nerazzurra non si è accesso all’improvviso. Da inizio 2025, infatti, quando si erano alzate le prime fiamme della polemica, le braci non si sono mai spente. Allora, tutto era partito con la Supercoppa persa con il Milan (fallo su Asllani prima della punizione che aveva avviato la rimonta rossonera), con il derby di ritorno di campionato (rigore su Thuram e l’arbitro era Chiffi lo stesso dell’altra) e con il match casalingo con il Bologna (altro penalty non visto sempre su Thuram).