L'Inter vuole il vero Thuram: da settimane fatica

Dov’è finito Marcus Thuram? Il bagliore del tacco vincente di Barcellona di quasi un mese fa è rimasto un caso isolato e in generale il rendimento del francese in questo 2025 è crollato, soprattutto se paragonato a quello registrato nella prima parte di stagione. Nell’anno solare in corso la punta interista ha messo a referto 3 gol in 8 partite di Champions e in campionato non è andata certo meglio. Anzi, le reti sono state appena 2 in 15 presenze. Adesso in casa Inter ci si aspetta che l’attaccante transalpino riesca a resettare in fretta, ritrovando il killer instinct in vista della finale di Champions a Monaco . Per arrivarci al meglio bisognerà passare da Como e dare un segnale di svolta, offrendo più certezze a tutto il reparto avanzato interista che è già alle prese con la rincorsa di Lautaro dopo un periodo tribolato per via dei suoi problemi fisici. Tocca a Thuram suonare la carica in riva al lago, con l’obiettivo di fare il pieno di fiducia e convinzione per provare ad alzare al cielo il trofeo più importante.

Inter, il vero Thuram da ritrovare per la Champions

Questo 2025 per Thuram è nato in partenza sotto una cattiva stella, con l’infortunio patito in Arabia Saudita e che l’ha costretto a saltare la finale contro il Milan. I guai fisici si sono ripresentati a fasi alterne e ne hanno condizionato il suo rendimento, incluso il problema alla caviglia di fine febbraio che gli aveva fatto saltare anche gli impegni con la Francia e il problema muscolare agli adduttori di aprile, a causa del quale non era stato possibile impiegarlo nella settimana nera dell’Inter sconfitta contro Bologna, Roma e Milan in Coppa Italia. Ha fatto di tutto per partire titolare a Barcellona, dove ha sfoderato quel gran colpo di tacco in avvio, ma poi è tornato a faticare e nemmeno domenica scorsa contro la Lazio è riuscito ad accendersi in area. Di certo non è una questione di debito d’ossigeno, essendo rimasto in panchina contro Torino e Verona proprio per recuperare energie dopo le ultime fatiche. Gli serve una scintilla per riaccendersi, per sfoderare quella rapidità di esecuzione diventata ormai un marchio di fabbrica da quando è arrivato in Italia.

Il francese e il gol contro il Como all'andata

Ancor prima del grande appuntamento con il Psg, dove vivrà un derby francese a livello personale, Thuram dovrà dare dei segnali di risveglio a Como a prescindere dai risultati che arriveranno da Napoli in chiave scudetto. Prevedibilmente Inzaghi eviterà di spremerlo per 90 minuti ed è ipotizzabile una staffetta con qualche compagno di reparto a otto giorni dalla finalissima di Champions. Tra l’altro l’ex Gladbach ha già colpito i lariani, mettendo il risultato al sicuro all’andata con il 2-0 finale, e paradossalmente quella partita è stata l’ultima di una cavalcata durata per tutta la seconda metà del 2024, dove ha costruito larga parte del record personale di gol in campionato. Adesso in Serie A è a quota 14 (altre 4 li ha siglati in Champions), ma da gennaio in poi ha punito solo due squadre in lotta per la salvezza - Empoli e Parma - ed è per questo che quello di domani si può considerare a tutti gli effetti un esame di riparazione.