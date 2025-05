Inzaghi risponde a Conte: "La Champions è nettamente più difficile del campionato"

Conte: "Il campionato delinea chi merita veramente"

Prima della sfida contro il Cagliari, Conte aveva creato una bufera parlando della differenza tra la vittoria del campionato e della Champions: "Parliamo di 38 partite, a differenza di tornei brevi, che poi ora non sono neanche così brevi. Lì è importante il sorteggio, trovi avversari con squalificati o infortunati, in un percorso più breve può spuntare qualcosa di diverso. Mentre 38 partite sono tante e delineano chi merita. Serve regolarità, di risultati, prestazioni, gestire situazioni. Nei tornei brevi hai meno tempo"

Inzaghi risponde: "Champions nettamente più difficile"

Queste erano state le parole di Antonio Conte, al quale Inzaghi, finalista di Champions League con la sua Inter, ha voluto rispondere: "Ognuno ha le proprie idee, l'importante è che ci sia onestà intellettuale. Io non sono d'accordo, sia in Champions che in campionato gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo ed entrambe le competizioni possono essere condizionate da infortuni e situazioni. Per me le partite di Champions sono nettamente più difficili rispetto a quelle campionato, che comunque è stato molto bello".