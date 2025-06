Inter, rientro a Milano: sguardi cupi dopo la delusione Champions

Inter, delusione da dimenticare

Nonostante il sogno europeo svanito, alcuni tifosi si sono comunque presentati per accogliere la squadra: “Ai ragazzi bisogna sempre fare un applauso, dopo una delusione arriverà sicuramente un momento di felicità”. Alla squadra saranno concessi alcuni giorni di pausa, prima di iniziare la preparazione in vista del Mondiale per Club. Il calendario preciso delle prossime settimane non è ancora stato definito, ma l’intento è quello di presentarsi al meglio all’esordio nel Gruppo E, previsto per il 17 giugno contro i messicani del Monterrey — con il calcio d’inizio che in Italia sarà alle 3 del mattino del 18.