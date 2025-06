Inter distrutta, i messaggi da brividi di Fognini, Cattelan e la moglie di Max Pezzali

Da un talento come Fabio Fognini al noto conduttore Alessandro Cattelan , fino ad arrivare alla moglie di Max Pezzali, Debora Pelamatti . Inter distrutta come i suoi tifosi vip, e non solo. Nei giorni che seguono la pesantissima sconfitta in finale di Champions contro il Psg , sono tantissimi i messaggi social di chi ha avuto modo di assistere dal vivo alla sfida di Monaco, con parenti ed amici.

Inter distrutta ma Fognini non molla: "Si cade, ci si rialza"

Da sportivo, Fabio Fognini conosce perfettamente sia la vittoria che la sconfitta. Il tennista italiano, da sempre grande tifoso dell'Inter, rilancia in vista degli obiettivi futuri: "Nello sport si vince e si perde. Purtroppo questa finale è andata male, come nessun tifoso si aspettava. Ma sono le esperienze che rimangono nel cuore e che ci insegnano com'è la vita... Ma l'amore per questi colori resta immenso, oggi più di ieri. Ho incontrato tanti tifosi fantastici che, come me, non smetteranno mai di supportare l'Inter. Complimenti al Psg per una vittoria super meritata. Si cade, ci si rialza. Sempre Forza Inter".

Alessandro Cattelan: "Sconfitta che quasi non fa manco rabbia"

Dopo essere stato a Monaco con moglie e figlia, Alessandro Cattelan ha raccontato la notte del 31 maggio, poi conclusa la mattina seguente con un imprevisto: "Una sconfitta talmente netta e umiliante che quasi non fa manco rabbia. È stata comunque un’esperienza bellissima con la mia famiglia e i tanti tifosi incontrati in giro. Un saluto e un ringraziamento speciale ai ragazzi che questa mattina ci hanno aiutato coi cavi della batteria della macchina altrimenti restavo a Monaco. Forza l’Inter".

Debora Pelamatti, la moglie di Max Pezzali: : "Inter, dirti grazie non è facile"

"Cara Inter, dirti grazie non è facile, - ha scritto sui canali social ufficiali Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali - soprattutto per la prestazione vista in campo sabato sera. Però devo dirti grazie per tutto ciò che mi hai regalato quest’anno: questa stagione è stata una montagna russa e non la dimenticherò mai. Sabato sera non è stato facile vedervi spenti, senza voglia, senza testa, senza la forza che vi aveva contraddistinto nelle partite con Bayern e Barça...E senza la forza dei veri tifosi che vi hanno accompagnato in questo lungo viaggio... Quei tifosi che si fanno km per te e che resteranno sempre. Perché te l’ho promesso da bambino".

Anche D'Ambrosio a Monaco, la moglie: "Tifare non è sperare nel fallimento altrui"

A Monaco di Baviera anche Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter che ha vissuto allo stadio la finale di Monaco insieme alla sua famiglia. Sui social, è arrivato il messaggio della moglie Enza De Cristofaro: "Queste esperienze insegnano ai bambini che nello SPORT come nella VITA si vince e si perde. Che TIFARE non è sperare nel fallimento altrui ma RICONOSCERE la bravura degli altri e CONGRATULARSI. RINGRAZIERANNO la loro squadra xke gli hanno permesso di essere seduti lì quella sera. Mica pizza e fichi eh !!! E cosa ancora più importante aggiungeranno all’album di famiglia nuovi ricordi vissuti insiem. GRAZIE".