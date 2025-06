Se non sarà più Inzaghi, allora toccherà a Fabregas . Almeno questo è il piano del club nerazzurro. Oggi, in ogni caso, sarà il giorno della verità, visto che andrà in scena il confronto decisivo tra l’allenatore piacentino e la dirigenza nerazzurra. Tuttavia, nelle ultime ore c’è stato un contatto diretto con il tecnico spagnolo. Arrivati a questo punto, si tratta di un segnale inequivocabile: è lui il prescelto in caso di divorzio da Inzaghi. Attenzione, Cesc non ha ancora detto sì. Ma, comunque, non ha chiuso la porta, anzi. A differenza di quanto accaduto con Bayer Leverkusen e, più recentemente, con la Roma. D’altra parte, Simone non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve e darà una risposta solo dopo il confronto di oggi con i vertici dell’Inter.

Le garanzie

Dicevamo di Fabregas: solo la prospettiva di accomodarsi sulla panchina interista può spingerlo ad alzarsi da quella del Como. Non sarebbe, comunque, scontato. La sensazione, infatti, è che anche Fabregas chieda qualche garanzia. Di che tipo? Va bene lavorare sui giovani, è già abituato ed è anche uno de motivi per cui viene apprezzato. Ma per lui sarà importante anche avere a disposizione un gruppo in grado di “interpretare” il suo calcio. Non si tratta soltanto di modulo, visto che, seppur saltuariamente, l’allenatore catalano ha già utilizzato la difesa a 3. Pur ammirando l’identità del’Inter inzaghiana, infatti, il suo Como aveva un modo differente di stare in campo. In aggiunta, forte anche del fatto di essere azionista della società lariana, è abituato a dare la sua impronta al mercato. Probabile, quindi, che si aspetti di poter partecipare anche in nerazzurro.

Dentro o fuori

Ad ogni modo, lo scenario verrà esplorato nel momento in cui si dovesse effettivamente consumare la separazione da Inzaghi. Oggi, come premesso, sarà un dentro o fuori. Perché l’Inter non può permettersi di far trascorrere troppo tempo. Un eventuale nuovo corso deve cominciare subito. C’è un Mondiale per club alle porte e la transizione verso un altro tecnico non può essere immediata. Vale per Fabregas, ma vale anche per le alternative. Che, comunque non sono tagliate fuori. I nomi sono quelli circolati in queste ore. Vale a dire Chivu, che l’ambiente nerazzurro lo conosce bene. Vale per Vieira, che ha mostrato tutte le sue capacità al Genoa, che di base gioca a 4 dietro, ma qualche sconfinamento verso la difesa a 3 lo ha fatto. E Palladino, che, invece, ha la sua impronta proprio con la linea a 3 e che, a differenza degli altri, è pure l’unico senza vincoli, dopo le dimissioni dalla Fiorentina. Infine De Zerbi, che a Marsiglia ha provato il 3-4-2-1 o 3-4-1-2 schierando Luis Henrique da estero destro a centrocampo.

Lo stato d'animo

Come premesso, però, dipende da Inzaghi. L’Inter gli ha lasciato la palla, nel senso che tocca a lui decidere se proseguire o meno. Marotta ha messo in chiaro, anche a caldo dopo la disfatta con il Psg, che il ciclo non è finito, che il desiderio del club è di andare avanti insieme e che resta sul tavolo pure il rinnovo di contratto. Seppure a determinate condizioni. E sono proprio quelle che Simone deve accettare. Deve anche capire se avrebbe la forza per ripartire dopo quello che è accaduto a Monaco. Una sconfitta del genere, infatti, lascia inevitabilmente strascichi. La montagna di milioni che gli garantirebbe l’Al-Hilal, comprensibilmente, non lo lascia indifferente. Ma probabilmente, nel suo stato animo, c’è anche parecchia stanchezza. Tanto che c’è pure chi non esclude che possa fermarsi, rinviando di una stagione la ripartenza. Oggi sarà tutto più chiaro.