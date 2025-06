Inzaghi non si è sentito tutelato, l'Inter invece critica la preparazione: i nodi da sciogliere

A l di là della mega-offerta dell’Al-Hilal , non sarà solo una questione di soldi. E nemmeno il mercato che verrà sarà l’unico ago della bilancia. Per andare avanti insieme, l’Inter e Inzaghi dovranno sciogliere anche una serie di altri nodi. Che esistevano già, ma che sono venuti definitivamente al pettine nel finale di una stagione conclusa senza nulla in mano. Insomma, il confronto che andrà in scena oggi - in queste ore non ci sono stati contatti tra le parti - sarà a tutto tondo. Certo, la base di partenza dovrà essere la volontà di portare avanti il percorso. Senza quella, non avrebbe senso affrontare gli altri temi sul tavolo. Tanto varrebbe chiudere in fretta, salutarsi con rispetto e cordialità, per poi avviare i rispettivi nuovi progetti.

Adesso o mai più

Se Simone vorrà riprovarci, allora servirà sistemare altri tasselli. Oltre a stabilire, tra volume e tipologia degli investimenti, come proseguirà una campagna acquisti che è già stata avviata, alla luce degli innesti di Sucic e Luis Henrique, Inzaghi e la dirigenza dovranno confrontarsi anche su altri aspetti. Già perché da viale Liberazione sono trapelate in più occasioni perplessità sulla preparazione atletica della squadra. Mentre l’allenatore piacentino, negli ultimi mesi, e in particolare nelle ultime settimane, non si è sentito sufficientemente tutelato nei momenti di difficoltà, o quando, a suo giudizio, sarebbero servite prese di posizione più forti nei confronti di certi arbitraggi. Insomma, per portare avanti il matrimonio in un certo modo, la polvere non può più restare sotto al tappeto, ma deve essere messa alla luce e spazzata via.

La preparazione

Partendo dalla preparazione, dunque, la dirigenza vorrebbe che qualcosa cambiasse rispetto al passato. Visto che, troppe volte, in queste stagioni, è accaduto che ci fossero cali generali di condizione, che poi hanno avuto inevitabili conseguenze nei risultati. Restando nell’ambito di questa stagione, chiaramente non può essere trascurato il fatto che l’Inter abbia disputato 59 partite e che sia scesa in campo quasi sempre ogni 3 giorni, senza contare poi l’età media elevata del gruppo, ma il pensiero è che si potesse gestire meglio la situazione. Prova ne siano le rimonte subìte nei finali di gara, costate, nel solo campionato, ben 12 punti. E, anche a Monaco, l’evidente e marcato gap atletico rispetto al Psg non è passato inosservato.

La richiesta di tutele

Di certo, Inzaghi ha chiuso la stagione teso e agitato. Si è sempre sentito sul banco degli imputati ad ogni caduta. Come se la critica lo ritenesse sempre l’unico colpevole, trascurando il fatto che solo grazie al suo lavoro è stata alzata l’asticella delle ambizioni, nonostante i suoi mercati si siano chiusi con un attivo in tripla cifra, a differenza di quelli delle rivali in pesante passivo. C’è poi il tema degli arbitraggi da inizio 2025: con uno scudetto deciso sul filo di lana, ogni episodio ha inciso. Ebbene, nella testa di Inzaghi, c’è l’idea che se la società avesse alzato la voce per tempo qualcosa poteva cambiare. Invece, dopo il tricolore è sfumata pure la Champions.