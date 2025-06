Retroscena Tommaso Inzaghi, il figlio di Simone e Alessia Marcuzzi determinante nell'addio all'Inter

Quando Alessia Marcuzzi, nell'autunno del 2000, fece sapere di aspettare un figlio da Simone Inzaghi, attaccante e all'epoca più che altro fratello di Pippo, i rotocalchi di gossip impazzirono. Non c'erano i social, le foto di Alessia con il pancione valevano milioni. Di lire, perché non c'era ancora neppure l'euro. Tommaso Inzaghi nasce nell'aprile del 2001, i genitori si lasciano poco dopo, lui cresce a Roma con la mamma ma il padre è presentissimo nella sua vita. Cresce, va a studiare a Londra, si laurea, diventa attivo sui social (oggi ha 110mila follower) e inizia anche a lavorare come intermediario. Vive tra la capitale inglese, Montecarlo, Milano e Roma e, insieme a Federico Pastorello, è stato l'uomo chiave nell'addio del padre all'Inter. È lui che gli ha prospettato l'offerta araba, convincendolo della bontà e della serietà del progetto, ed è lui che si occuperà di molti aspetti pratici del trasferimento insieme a Gaia, la seconda moglie di Simone e mamma degli altri due figli Lorenzo e Andrea.