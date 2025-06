Il post da brividi della moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello: “La verità è che…”

MILANO - Simone Inzaghi via dall’Inter. É tempo di saluti, è tempo di dirsi addio. L’allenatore dopo la delusione Champions League ha scelto l’Arabia. Sui social la moglie, Gaia Lucariello , ha lasciato un profondo messaggio: “La verità è che avrei voluto dirgli di restare. Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti, e non me la sono sentita. Avremmo voluto, sì, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine. Come moglie, cerco sempre di dare i consigli giusti e oggi, anche se il cuore avrebbe scelto diversamente, il consiglio era di voltare pagina”.

La moglie di Inzaghi e l’amore per l’Inter

Il lungo messaggio social continua: “Questi quattro anni con l’Inter sono stati magnifici. Questo addio pesa come un macigno. Porterò questi anni nel cuore, per sempre. Anche nostro figlio ha indossato per quattro anni la maglia dell’Inter, e questo ha reso il legame con questi colori ancora più profondo. Non è facile, per nessuno di noi. Nemmeno per il nostro piccolo, che lascia ciò che per lui è casa. La vita però va distinta dal lavoro, e oggi la strada ci porta altrove. Ma un pezzo di cuore resterà qui. Sempre. Forza Inter. Sempre".