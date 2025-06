Fabregas all’Inter, tutto è ancora possibile: cosa sta succedendo e gli aggiornamenti

Se dovessero far fede le dichiarazioni di giornata, si potrebbe concludere che la missione del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, in Inghilterra per convincere Fabregas ad accettare la panchina nerazzurra, non abbia avuto il successo sperato. Alle parole del presidente del Como, che ha pubblicamente affermato che il progetto del club lariano gira attorno alla figura del tecnico, hanno infatti fatto eco quelle dello stesso spagnolo, che ha confermato la condivisione di intenti con Surawaso. Un doppio segnale negativo, che però non ha spento le speranze della dirigenza interista di arrivare all'erede prescelto di Simone Inzaghi, volato in Arabia per accettare l'offerta dell'Al Hilal.