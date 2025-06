Dopo aver salutato Simone Inzaghi , ufficializzato in Arabia Saudita dall' Al-Hilal , l' Inter lavora per affidare la sua panchina a un nuovo tecnico: i nerazzurri vogliono Cesc Fabregas , ma tocca all'allenatore spagnolo liberarsi dal Como , che fa resistenza. Sono ore frenetiche per capire se si arriverà a una svolta o se il club presieduto da Marotta dovrà virare definitivamente su Patrick Vieira . Tutti gli aggiornamenti live di oggi, giovedì 5 giugno: segui la diretta di CorrieredelloSport.it .

13:05

Inter, il favorito adesso è Vieira

Il favorito per la panchina dell'Inter cambia: non più Fabregas, dopo il no del Como, ma l'ex centrocampista dell'Inter ed attuale tecnico del Genoa, Patrick Vieira.

13:04

Inter, no per Fabregas intanto Baroni è ufficialmente l'allenatore del Torino

Continua il valzer delle panchine. L'Inter ha incassato il no del Como per Fabregas nella mattinata che ha visto Marco Baroni legarsi al Torino per le prossime due stagioni. LEGGI TUTTO

12:54

I numeri di Vieira con il Genoa

Ventisei partite, otto vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte; media di 1,27 punti a partita: sono i numeri di Patrick Vieira alla guida del Genoa. L'ex centrocampista è in corsa con Chivu come alternativa a Fabregas per la panchina dell'Inter.

12:40

Inter, cosa succede dopo il no del Como per Fabregas: le alternative

A questo punto l'Inter, salvo clamorosi colpi di scena, sarà costretta a viarare su un'alterntiva a Fabregas: chi potrebbe arrivare sulla panchina dei nerazzurri. LEGGI TUTTO

12:27

Como, il club su Fabregas: "Comunicato il rifiuto al presidente dell'Inter"

Nota del Como su Fabregas a Sky Sport: "Abbiamo appena comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto. Per questo motivo trattiamo le voci inistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia. Difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta tanto chiara, soprattutto un club del calibro dell'Inter".

12:18

Fabregas, l'Inter non molla la presa

Si sta rivelando molto difficile liberare Fabregas dal Como, che dovrebbe trovare un sostituto per l'allenatore spagnolo. L'Inter spera che il tecnico possa chiedere di essere liberato, alzando le proprie pretese in virtù del pressing nerazzurro, e non molla la presa.

12:09

Allenatore Inter, cosa succede se non arriva Fabregas

Cosa succede se non arriva Fabregas all'Inter? LEGGI TUTTO

11:55

Fabregas all'Inter? La replica social di Suwarso

Sono ore caotiche. Nelle scorse, dopo aver respinto gli assalti di Bayer Leverksuen e Roma, il presidente del Como, Suwarso, ha lasciato intendere di essere pronto a respingere anche quello dell'Inter. Uno sua frecciata su Instagram è stata, in tal senso, eloquente. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

11:41

Inzaghi, via all'avventura con l'Al-Hilal: Fabregas l'erede?

Intanto, sempre ieri, l'Al-Hilal ha ufficializzato l'arrivo di Simone Inzaghi che dal 2021 era alla guida dei nerazzurri. LEGGI TUTTO

11:31

Inter, Vieira e Chivu le alternative a Fabregas

Insomma, l’allarme è rientrato rapidamente. Ma il traguardo deve comunque essere ancora tagliato. In casa nerazzurra non manca la fiducia, come fatto intendere da Marotta, a margine del funerale di Pellegrini, pur non indicando nomi. «Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene del club e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni». Chiaro, però, che esistano anche soluzioni alternative. E non potrebbe essere altrimenti. Di fatto le altre opzioni sono due: Vieira, che può liberarsi dal Genoa in cambio di 500 mila euro, ma solo a luglio e quindi non è una pista semplice, e Chivu, che, però, non ha ancora avuto contatti con l’Inter. Il rumeno ancora oggi incontrerà il Parma per il rinnovo di contratto, ma con la salvezza è scattata la clausola per il prolungamento automatico.

11:21

Suwarso e Fabregas, le dichiarazioni a Londra

Sempre ieri, ma all’ora di pranzo, il tecnico spagnolo aveva partecipato ad un dibattito con Suwarso, proprio per parlare del Como. E le dichiarazioni rilasciate sul palco dai due protagonisti, a una prima lettura erano sembrate una chiusura rispetto ad un futuro nerazzurro per Cesc. «Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Fabregas, che non lascerà il club», ha detto il massimo dirigente. «Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio», ha aggiunto Cesc. In realtà, non ci poteva aspettare nulla di diverso proprio perché il dibattito aveva il club lariano come tema centrale. Non era la sede giusta, dunque, per ipotizzare scenari differenti per il tecnico catalano.

11:15

Fabregas e Ausilio ieri a Londra

Fino a ieri, Fabregas era a Londra, dove ha ancora casa dopo aver giocato a lungo con la maglia dell’Arsenal. E, sempre ieri, nella città inglese è volato pure Ausilio. Ufficialmente per una serie di incontri di mercato. Tuttavia, la coincidenza temporale ha immediatamente fatto pensare ad un blitz per l’allenatore catalano, frenato, però, dallo stop del Como. Per la verità, sono comunque circolate voci di un incontro/contatto tra il ds interista e Fabregas, ma senza conferme concrete. La certezza, semmai, è che Cesc ha concluso la serata a cena per festeggiare il 50esimo compleanno della moglie Daniella Semaan.

11:09

Fabregas vuole la panchina dell'Inter

Fabregas vuole la panchina dell’Inter a tutti i costi. Ma tocca a lui liberarsi dal Como, che invece continua a fare resistenza. Prova ne sia che, avanzata ufficialmente la richiesta di parlare con il tecnico spagnolo, ieri, il club nerazzurro si sia trovato davanti il muro alzato dal presidente Suwarso e dall’ad Terrazzani. La partita resta aperta. Ma, come premesso, adesso la palla passa a Cesc: dovrà essere lui a trovare gli argomenti giusti per abbattere le barriere della società lariana. E le prossime ore potrebbero già essere decisive in questo senso, con Fabregas atteso di rientro in Italia.

