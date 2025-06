Lautaro e l'emozionante lettera social ai tifosi dell'Inter: "Vi chiedo scusa..."

"Ciao cari interisti, sono a scrivervi questo messaggio dopo qualche giorno perchè la tristezza, la delusione, l’amarezza dopo la partita di sabato sono stati e saranno ancora per un pó sentimenti difficili da digerire". Inizia così la lunga lettera social pubblicata da Lautaro Martinez cinque giorni dopo la bruciante sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Le parole, toccanti e sentite, sono rivolte chiaramente a tutti i tifosi interisti: " Mi scuso con tutti voi per non essere riuscito a regalarvi quello che era il sogno di tutti noi. Voglio ringraziare tutti i neroazzurri che erano a Monaco, a San Siro e in giro per il mondo. Siete sempre unici", spiega il capitano nerazzurro senza filtri e con totale trasparenza nei confronti di una tifoseria che ha accarezzato due volte in tre anni il sogno del trionfo in Champions.

Lautaro: "Ho lottato per riportare l'Inter dove merita"

Lautaro prosegue con estrema schiettezza: "Nel calcio contano i trofei vinti, è innegabile! Ma credo anche che riportare con tanti sacrifici la nostra squadra in finale di Champions per due volte negli ultimi tre anni, voglia dire tanto. Abbiamo lottato per riprovare queste emozioni, per vincere titoli e vivere notti indimenticabili come quel 22 aprile. Dal primo giorno che sono arrivato a Milano io e tutti i miei compagni abbiamo lavorato perchè l’Inter ritrovasse il suo posto nella storia, perchè ritornasse dove merita di stare. “Ci sono giorni in cui essere interisti è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore”, oggi per tutti noi è doveroso esserlo. Oggi più che mai sono orgoglioso di indossare questa maglia e di essere il capitano di questa squadra, di questo gruppo. FORZA INTER SEMPRE".

La reazione dei tifosi dell'Inter

Il post, pubblicato da Lautaro su Instagram, ha scatenato le reazioni dei tifosi interisti: assoluto appoggio, questo il messaggio che il popolo nerazzurro si è sentito di inviare al proprio capitano. "Siamo sempre conte", "torneremo a festeggiare", "bisogna ripartire, sempre al vostro fianco", "ti amerò per sempre", questi sono solo alcuni dei commenti di sostegno per Lautaro, mai messo in discussione dai tifosi nerazzurri. Certo, tra i tantissimi messaggi che sono arrivati c'è anche qualche altro tifoso, evidentemente non dell'Inter, che approfitta per ironizzare sull'umiliante 5-0. Il resto però è amore incondizionato per il Toro.