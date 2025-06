Ora l’Inter guarda in casa Parma per il mercato. E aumenta il pressing per Hojlund

Non solo Chivu. Ancora prima di pensare all’allenatore rumeno, infatti, l’Inter aveva già messo gli occhi su alcuni gioielli del Parma. Bonny, innanzitutto. Ma, nelle ultime settimane, c’era stato pure un ritorno di fiamma per Leoni, a lungo corteggiato anche l’estate scorsa. Si era attenuato, invece, l’interesse per Bernabè. Alla luce delle ultime evoluzioni, però, non sarebbe una sorpresa se la si riaccendesse anche la fiamma per il centrocampista spagnolo. Ovviamente si tratta di giovani, con ampi margini di crescita, esattamente come previsto dalla linea indicata da Oaktree . Nel caso, arriverebbero in nerazzurro per proseguire la loro crescita, alle spalle dello zoccolo duro del gruppo che, come già emerso, verrà mantenuto.

Inter a caccia di un vice Calhanoglu

Ad ogni modo, non solo Chivu li conosce bene, ma quei tre sono stati protagonisti della sua avventura in gialloblù, avendo un peso nella conquista della salvezza, permettendo il passaggio alla difesa a tre e alla doppia punta centrale. Solo Bernabè ha trovato un pizzico di spazio in meno, ma perché condizionato da alcuni guai fisici. Proprio un suo gol, l’unico in stagione, ha lanciato la rimonta del Parma contro l’Inter: 2-2, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti. Ma lo spagnolo è, innanzitutto, un architetto del centrocampo. E potrebbe essere utile come vice Calhanoglu. L’idea, infatti, è di trovare una sistemazione per Asllani, per poi andare a caccia di un altro regista bis. Insomma, Bernabè ha tutto per essere un'opzione in questo senso.

Il mercato della difesa: ecco chi serve

Sia il fronte Bonny sia il fronte Leoni, invece, appaiono decisamente più complicati a causa della concorrenza. Sul primo c’è il Napoli. Mentre il secondo è inseguito dal Milan. Essendo stato (anche) difensore centrale, Chivu ha presto intuito le qualità dell’ex Samp che solo il prossimo dicembre compirà 19 anni e che ha dimostrato di essere in grado di guidare il reparto. E proprio per quel ruolo l’Inter avrebbe bisogno di ricambio, in ragione dell’età avanzata di Acerbi (37) e De Vrij (34). Chiaro che avrebbe bisogno di un apprendistato, ma chi ha determinate doti poi emerge comunque. Il precedente di Bastoni è indicativo in quest'ottica. Come già ricordato, Leoni è stato a lungo vicino all’Inter già la scorsa estate. Ma nella trattativa con la Sampdoria qualcosa non ha funzionato e così è stato mollato il colpo. Ma dubbi sul valore del giocatore non c’erano allora e tantomeno ci sono adesso. Il problema è che ora la sua quotazione è aumentata (non meno di 15 milioni), ma soprattutto c’è il pressing del Milan da superare. Il file di Bonny, infine, è sulle scrivanie di viale Liberazione come potenziale quarto uomo del reparto offensivo. Arriverà una “vera” alternativa a Lautaro e Thuram - sempre più serrato il pressing su Hojlund -, ma la batteria di attaccanti dovrà comunque essere completata da un’altra pedina poiché oltre agli addii di Arnautovic e Correa è pesantemente in bilico pure il destino di Taremi. Bonny ha fisicità, gamba e pure tecnica. Ovviamente, è un elemento ancora in evoluzione. Nella stagione appena conclusa ha messo insieme un bottino di 6 gol. Ma era anche al debutto in serie A. E, inoltre, ha lavorato molto per la squadra, mettendosi al servizio di Pellegrino: proprio la coppia d’attacco è stata una delle carte vincenti di Chivu. Che, arrivando all’Inter, avrà il vantaggio di conoscere perfettamente Bonny e di sapere come portare avanti il suo percorso. Certo, il Parma non potrà alzare troppo l’asticella... Il messaggio dal club nerazzurro è stato già recapitato.