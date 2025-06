Dall'addio a Inzaghi all'arrivo di Chivu: Marotta svela tutti i retroscena dell'Inter

PARMA - "Lo dico con schiettezza. Simone Inzaghi ha preso la decisione di lasciare l' Inter solo il lunedì successivo alla sconfitta col Psg. Martedì ci ha detto 'credo di ritenere finito il mio ciclo e preferisco fare una nuova esperienza'". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta , al Festival della Serie A in corso a Parma. "Molti sostengono che ce lo potessimo immaginare, ma non è così perché l'avvicinamento alla finale ci ha portato a non toccare questo argomento nella settimana precedente". ha sottolineato poi.

Marotta su Chivu: "Non è un ripiego"

"Chivu non è un ripiego, vista l'indisponibilità di Fabregas abbiamo optato per la seconda possibilità che avevamo in mente. Grazie anche alla disponibilità del Parma abbiamo accelerato, incontrato lui e fatto i programmi. Mi auguro che in un giorno o due di arrivare all'ufficialità, mancano alcuni dettagli burocratici che andremo a definire con il Parma, ma riteniamo che Chivu sia il profilo giusto. Volevamo un allenatore giovane che sposasse la filosofia del club e valorizzasse il patrimonio giovanile. Chivu rappresenta il profilo adatto per quanto appena elencato. La nostra è una scelta coraggiosa e determinata, ma che riflette l'idea di una società forte e con un programma ben definito. Altro che ridimensionamento, i tifosi devono stare tranquilli", ha concluso