Chivu, missione salto triplo: i tre obiettivi che gli chiede l'Inter

Chivu, l'Inter deve ripartire dopo il crollo con il Psg

Molto dipenderà da Chivu. Ma senza l’apporto dei giocatori potrà fare ben poco. Il problema è che c’è un gruppo reduce dalla debacle nella finale di Champions. Riemergere da uno 0-5 non sarà semplice. Lo si è visto anche con gli interisti in azzurro: contro la Norvegia, l’altra sera, è come se fossero stati ancora in campo a Monaco. Vale anche per gli altri. Diventa fondamentale, allora, mettere da parte il passato, archiviarlo, tirare una riga. Dovrà servire solo come stimolo per riemergere, ripartire e inseguire nuovi traguardi. Chivu è abituato a frequentare spogliatoi di campioni. Diverso, però, farlo da allenatore. Spetterà a lui, infatti, trovare le corde giuste per riaccendere la fiamma dell’ambizione. E dovrà farlo presto, perché, al di là del Mondiale per club e delle sue molte incognite, l’Inter non può permettersi di partire ad handicap.