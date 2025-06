Da Leoni a Bonny: Inter, i gioielli del Parma per Chivu

Poco più di tre mesi e mezzo trascorsi a Parma, fino alla risoluzione del contratto che andrà in scena oggi. L’intesa trovata a stretto giro tra l’ Inter e la società emiliana per liberare Chivu, potrebbe essere stato solo il primo capitolo di un asse destinato a caratterizzare anche le prossime settimane di calciomercato. Proprio tramite l’allenatore romeno, infatti, il Parma adesso può pensare di monetizzare la salvezza da lui stesso ottenuta sul campo, servita anche a rendere ancor più appetibili i gioielli messi in mostra nell’ultimo campionato. Grazie a una gestione mirata che ha permesso di imprimere una sterzata dopo l’esonero di Pecchia, Chivu è andato dritto con le sue scelte e adesso nell’Inter che verrà è inevitabile associare qualche innesto già conosciuto dall’allenatore.

La difesa

A partire dal reparto arretrato, negli ultimi giorni si sono impennate le quotazioni di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che ha esordito in Serie A lo scorso novembre ed è poi sbocciato del tutto proprio con Chivu in panchina. Il romeno con i giovani ci sa fare, come dimostrato alla guida delle giovanili dell’Inter negli ultimi anni, e con lui Leoni è sempre stato mandato in campo al centro della difesa (a parte la panchina nella trasferta di Verona), mettendo in mostra ottime qualità nonostante la giovane età. Al momento la sua candidatura è in pole (sul giocatore ha ambizioni anche il Milan), avendo scavalcato altri candidati seguiti nell’ultimo campionato come Lucumi, Beukema e De Winter.

Il centrocampo

Nell’ultimo Parma se c’è un giocatore a cui Chivu non ha mai rinunciato questo è il classe 2002 Mandela Keita, centrocampista abile nel fare da schermo davanti alla difesa. Con il romeno alla guida, il belga ha giocato tutti i minuti per 12 partite di fila nella fase calda della stagione, a parte la comparsa all’ultima contro l’Atalanta. Chivu l’ha promosso titolare, credendo nella sua abilità e soprattutto desiderando (come da abitudine tattica) un mediano puro davanti alla difesa, in grado di metterci i muscoli e fare da filtro. Nell’organico interista al momento non c’è un elemento del genere ed è probabile che Chivu voglia espressamente colmare la lacuna per mettere in pratica il proprio calcio.

L'attacco

Qualcuno lo paragona a Lukaku, ma di certo il classe 2003 Ange-Yoan Bonny ha favorevolmente impressionato Chivu che l’ha schierato titolare con continuità chiedendogli di caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco. Al momento se in lizza c’è anche Hojlund per il reparto avanzato, Bonny è un candidato forte completare il reparto come quarta punta. Una scelta in prospettiva futura, con la possibilità di far crescere ancora una punta che nello scorso novembre ha esordito nell’under 21 francese e al suo primo anno di Serie A ha messo a referto in tutto 6 reti.