Inter, ufficiale Chivu: i dettagli dell'accordo con il nuovo tecnico

MILANO - Ora è ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter , che ha scelto l'ex calciatore nerazzurro ed ex tecnico del Parma (che ha portato alla salvezza subentrando in corsa a Fabio Pecchia nell'ultimo torneo di Serie A) come erede in panchina di Simone Inzaghi (volato in Arabia Saudita per guidare l'Al-Hilal).

Chivu nuovo allenatore dell'Inter: la nota ufficiale del club

"FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra - si legge in una nota ufficiale dei vice campioni d'Europa -. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club nerazzurro". Per il 44enne ex difensore rumeno (75 le presenze con la sua nazionale) è la terza avventura all'Inter, di cui ha difeso i colori già da calciatore dal 2007 al 2014 (tra i protagonisti dello storico 'Triplete' conquistato nel 2010) e da tecnico delle giovanili (conquistando nella stagione 2023/24 lo scudetto alla guida della Primavera).

Ora il Mondiale per club con vista sul mercato

Dopo aver salutato con un emozionante post social il Parma, ora Chivu è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla guida della prima squadra dell'Inter che inizierà con il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, mentre la società è al lavoro sul mercato per consegnargli presto dei rinforzi e sulla lista ci sono anche alcuni dei giovani valorizzati dal rumeno a Parma come il difensore Leoni, il centrocampista Keita e l'attaccante Bonny.