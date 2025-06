Bergomi e la frase su Chivu che fa discutere: "Non fatevi ingannare, l'Inter..."

"Era tempo di cambiamento. Quello che ci ha proposto Inzaghi in questi quattro anni non lo avevo mai visto, giocare così bene. Però è arrivato il momento di cambiare". Lo ha detto Giuseppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter, alla Libreria Rizzoli di Milano per la presentazione del libro "L'anima sociale e industriale dello sport" di Vito Cozzoli. "La prima scelta era Cesc Fabregas, poi si è virato su Cristian Chivu, un ragazzo di valore. Non fatevi ingannare dal suo carattere mite: ha personalità. È un rischio, ha allenato solo tredici partite, ma porta entusiasmo e voglia di fare bene".