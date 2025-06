Dalla Serbia Kolarov annuncia: "Sarò il vice dell'Inter"

Aleksander Kolarov sarà il nuovo vice allenatore di Cristian Chivu all' Inter . A confermarlo è la nazionale serba, di cui era l'allenatore della squadra Under 21 con un comunicato.

La Serbia annuncia: "Kolarov ha accettato l'offerta dell'Inter"

"La Federazione calcistica serba - si legge nella nota - informa il pubblico che l'allenatore della nazionale giovanile, Aleksandar Kolarov, ha accettato l'offerta di entrare a far parte dello staff tecnico della famosa squadra italiana, finalista della Champions League di quest'anno, dell'Inter, in qualità di primo assistente allenatore".

Kolarov: "Offerta improvvisa, ma per me molto significativa"

Queste invece le parole dell'ex calciatore della Roma: "Ho accettato un'offerta improvvisa, ma per me molto significativa, di diventare il primo assistente allenatore dell'Inter, uno dei club più famosi d'Europa. Non è stata una decisione facile, perché ho iniziato la mia carriera da allenatore con grande dedizione e orgoglio sulla panchina della nazionale giovanile serba".