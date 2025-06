Chivu, un tecnico made in Inter: dal triplete alle giovanili, ora Christian ha la chance più grande

Quando vinci un triplete non passi mai di moda. Non accade al Barça o al Psg, figuriamoci in Italia dove quel risultato non si è più registrato. Christian Chivu era uno di quei protagonisti dell'Inter targata Mourinho e ora a 15 anni di distanza riparte proprio dalla panchina che fu dello Special One e che in questi anni ha visto vincere e soffrire Simone Inzaghi. Dopo il no del Como per Cesc Fabregas, l'Inter ha preferito Chivu all'altro ex nerazzurro Patrick