Allegri svela le carte: ecco le richieste fatte ad Agnelli

ROMA - Stavolta Massimiliano Allegri non se n’è andato in vacanza tranquillo ripetendo una delle sue massime del passato («I giocatori bravi alla Juve arrivano sempre, sono sereno»). No, stavolta Max sente che con Agnelli e i suoi collaboratori c’è molto da parlare. E' conscio che trovare un altro club così importante non sarebbe facile (ha avuto contatti con società estere che però non hanno aff ondato), ma prima di dire al presidente “resto”, vuole capire bene qual è il progetto bianconero a lungo termine. Se non farà le valigie, ha bisogno che le sue richieste (soprattutto quelle tecniche) siano soddisfatte perché non vuole trasformarsi di fronte alle prime diffi coltà nel bersaglio delle critiche dei tifosi beceri.

GRINTA E… KROOS - Rispetto al passato, prima Agnelli e poi la coppia Paratici-Nedved si sono trovati di fronte un Allegri più grintoso e deciso a imporsi su certi temi. Gli scorsi anni la trattativa era stata soprattutto sull’ingaggio (un aspetto sul tavolo anche adesso, ma che Max non ritiene basilare sia perché sa che il cammino in Champions non è stato un granché sia perché è cruciale la durata dell’accordo più che la cifra: lui vuole la scadenza nel 2022), mentre ora conta soprattutto altro. Cosa? Prima di tutto le garanzie tecniche. Quell'«Ho in mente la nuova Juve da sei mesi» che ha pronunciato qualche giorno fa non era un bluff . A lui servono almeno quattro rinforzi (è preoccupato soprattutto dalla difesa; è pronto a salutare Dybala, Alex Sandro e Cancelo; oltre a Ramsey abbraccerebbe volentieri un altro centrocampista tipo Kroos, che piace pure a CR7).

