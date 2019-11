Cassano: "Ronaldo ha rischiato la squalifica". Ecco perché

TORINO - Minuto 55, si alza la lavagna luminosa. Da una parte il numero 7, dall'altra il 10. Fuori Cristiano Ronaldo e dentro Dybala. Da quel momento si è parlato pochissimo della vittoria della Juventus sul Milan, mentre l'attenzione si è focalizzata sul cambio effettuato da Sarri e sulla reazione di CR7. Il fenomeno portoghese ha imboccato il tunnel degli spogliatoi, si è fatto la doccia e ha lasciato l'Allianz Stadium ancor prima che il match terminasse. Un comportamente che potrebbe costargli una squalifica. Il monito arriva da Antonio Cassano, ospite della trasmissione Tiki Taka. L'ex attaccante della Roma ha spiegato: "Cristiano Ronaldo è andato via tre minuti prima della partita? Non puoi farlo, perché a fine gara c'è l'antidoping. Occhio. Se è così come si dice diventa una cosa complicata. A me era successo 12 anni fa in Roma-Lazio: Capello mi ha sostituito, io ho sbroccato e me ne sono andato a casa. Sono dovuto tornare indietro perché se quel giorno venivo sorteggiato all'antidoping prendevo due anni di squalifica". Non resta che aspettare un altro capitolo della vicenda.