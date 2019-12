Juve, Nedved: "Inter senza Champions? Non mi preoccupa"

LEVERKUSEN (GERMANIA) - "Non cambia niente, è una partita di Champions e la affrontiamo con la formazione migliore per il momento. Abbiamo una rosa di grande qualità, chi scenderà in campo farà il meglio per vincere la partita. Voglio vedere motivazioni, perchè il Bayer ne avrà di più di noi. Una bella prova per chi ha trovato poco spazio" ha detto Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League tra Bayer Leverkusen e Juventus. Il vice-presidente dei bianconeri ha dichiarato: "Inter? Non mi preoccupa l’esclusione dalla Champions, perchè saranno comunque in Europa League, in campionato stanno tenendo un passo fantastico, compresa la Lazio e attenzione a chi potrà ritornare". Poi, sulla rosa: "Una rosa molta valida, molto importante, è una prova per i giovani, in Germania è sempre difficile giocare. Sono curioso di vedere tutto, non ci fa piacere perdere due volte di fila".