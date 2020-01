Sarri: "Io nuovo? Per mia moglie sono la solita testa di c..." - VIDEO

ROMA - Sfruttare il mezzo passo falso dell'Inter. La Juventus ha centrato il suo obiettivo, battendo la Roma all'Olimpico e chiudendo il girone d'andata da sola in vetta. Visibilmente soddisfatto Maurizio Sarri, che ha notato un percorso di crescita della sua squadra nelle ultime uscite. I bianconeri sembrano essersi messi alle spalle la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio e hanno iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi. E anche la filosofia del tecnico sembra leggermente cambiata.

Il cambiamento di Sarri

È stata una Juve che ha badato al sodo, senza cercare in modo ossessivo la via del gol. Simpatico siparietto durante la conferenza stampa di Sarri, che nel rispondere alla domanda di un giornalista, ha svelato qualche particolare del suo rapporto coniugale: "Se la Juventus mi ha cambiato? Non solo so. Mia moglie mi dice che sono sempre la stessa testa di c.... di prima. Mi sono già toccato ampiamente sotto per questa domanda. Sono stato due volte campione d'inverno con il Napoli senza vincere lo Scudetto. Sono arrivato alla conclusione che le statistiche sono quelle del pollo a testa: lasciano il tempo che trovano. Si basano sul passato e quindi non credo che si possa vincere solo perché nel 63% delle volte è stato così".