Juve, Dybala: “Sogno di giocare con Pogba. Gattuso? Un pazzo…”

Un’amicizia che dura ormai da tempo e che resiste anche alla lontananza. Dybala a Torino, Pogba a Manchester ma il desiderio della Joya è quello di poter riabbracciare il centrocampista francese. Magari alla Juve. “Abbiamo un grande rapporto - ha detto l’argentino in un’intervista a Otro -. Quando lui giocava a Torino cercavamo continuamente un modo per festeggiare nuovi gol. Ne abbiamo fatti tanti quindi i festeggiamenti cambiavano spesso. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo”. Sull’origine del suo soprannome: “Mi ha accompagnato sin da piccolo, da quando giocavo con l’Instituto de Cordoba. Un giornalista locale mi chiamò così e alcuni compagni lo fanno ancora. Sono abituato e non mi dispiace”.

Dybala: “Giocherei bene anche senza Var”

Un giudizio anche sul Var da parte dell’attaccante della Juve: “È difficile, ci sono molti modi di vederlo - ha continuato l’argentino -. Sia a favore che contro. Personalmente giocherei benissimo anche senza Var, penso che l’arbitro debba essere libero di gestire la partita senza essere controllato da altri arbitri che non sono in campo. Ci sono molti fattori che hanno impatto sulla partita e non puoi capire guardandoli da fuori”. Cosa rappresenta la Juve per Dybala? “Un calciatore sogna sempre di arrivare in un club del genere. Poter rappresentare questi colori è un sogno. Come lo è poter vincere tutti quei titoli che mancano, per la gente, per noi, perché anche noi lo meritiamo. Sogno di vincere qualcosa di importante anche a livello personali in questo club”.

Dybala: “Gattuso? Un pazzo…”

Durante gli anni di Palermo è stato, tra gli altri, allenato da Gattuso. “In Argentina diciamo sempre ‘Pazzo nel senso buono’. Quando arrivò in Sicilia mi aiutò molto anche se la cosa non durò tanto, ma ho tanti bellissimi ricordi. Magari non era sempre dolcissimo soprattutto durante gli allenamenti ma è fatto così”.