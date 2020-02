Sarri prepara la Juve per il Verona: Dybala in gruppo, a parte Bonucci

TORINO - Prosegue la preparazione della Juventus in vista della partita del Bentegodi di sabato (inizio gara ore 20:45) contro il Verona, reduce dallo 0-0 con la Lazio all'Olimpico. Anche questa mattina squadra al lavoro al JTC sotto gli occhi di Sarri: seduta focalizzata principalmente sul match contro Juric con un allenamento specifico sulla rapidità. Dybala di nuovo in gruppo per tutta la sessione, mentre per Bonucci lavoro specializzato come da programma.

Come si legge sul sito ufficiale della Juve che la conferenza stampa di Sarri è prevista per domani, vigilia della sfida, alle 13:15 (in diretta su Juventus TV). A seguire l'allenamento dei bianconeri e la partenza per Verona.