Dybala e gli auguri al fratello: "Speriamo che tutto passi"

Non poteva farse diversamente Paulo, gli auguri a distanza a suo fratello Gustavo erano l'unica opzione per esprimere il suo affetto. Dybala si è affidato ad Instagram e con un post ha scritto un messaggio: "Buon compleanno fratello! Ti abbraccio sperando che tutto passi per tornare a vivere momenti come questi. Ti voglio tanto bene". Nella foto si vedono Paulo e Gustavo in barca, insieme. Ora sono lontani e, tra l'altro, nei giorni scorsi è giunta voce di una nuova positività di Dybala al Covid-19, senza però nessuna conferma ufficiale da parte della Juventus. La Joya aspetta solo di riabbracciare la sua famiglia.

"Juve, Dybala ancora positivo al Coronavirus"