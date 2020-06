Sarri: “Il triplo cambio? Una mia cazz… Napoli-Inter? Dipende da Ciro”

TORINO - “Dopo tre mesi senza calcio tornare in panchina è una bella sensazione anche se ci manca l’apporto del pubblico. Giocare in queste condizioni non è semplice”. Maurizio Sarri è in finale di Coppa Italia e commenta così lo 0-0 dell’Allianz che è bastato alla sua squadra per superare il Milan nel doppio confronto. “Sono rimasto sorpreso e soddisfatto dai primi trenta minuti, avevamo un dominio straordinario anche in parità numerica - ha detto il tecnico Juve a Rai Sport - dopo siamo andati a calare e abbiamo perso un po’ di lucidità. In questo momento le partite sono tutte piene di rischi”.

Sarri sul rigore sbagliato da Ronaldo

“I giocatori sono stati 70 giorni sul divano, farli tornare alla completa efficienza non è così semplice e automatico. Se la paragoniamo a una partita di pre-campionato, questa è una partita di fine luglio. La situazione a livello muscolare è nettamente diversa. Ci vuole un po’ di pazienza. Cristiano Ronaldo? Gli è stato chiesto un sacrificio, quello di giocare in una zona più centrale, lui ha accettato e per noi è una grandissima notizia. Ha fatto bene la prima mezz’ora e poi anche lui ha sofferto di più. Ha fatto la partita che doveva fare in questo momento. Non è abituato a sbagliare un rigore, qualche ripercussione mentale la può aver avuta perché ne sbaglia veramente pochissimi”.

Juve-Milan, l'entrata killer di Rebic su Danilo

Sarri: “I cambi? Ho fatto una cazz…”

“Dybala? Dico le stesse cose già dette su Ronaldo. I cambi? Ho fatto una caz… Con queste cinque sostituzioni mi son fatto prendere dall’entusiasmo. Se cambi tre giocatori in un colpo solo, rischi di squilibrare la squadra. È stato il momento in cui abbiamo perso la partita di mano. Bentancur in mezzo e Pjanic mezzala? Ci ho pensato spesso, poi mi sembra sempre un errore”.

Ronaldo non brilla, Juve-Milan finisce senza gol

Sarri guarderà Napoli-Inter?

“In finale Napoli o Inter? L’importante è che ci siamo andati noi. Il risultato sembra a favore del Napoli, però è tutto in bilico. Prepariamoci a tutte le eventualità. La guarderò? Bisognerà vedere che serata avrà Ciro (il cane, ndr)”. Su Douglas Costa: “Quando l’ho tolto mi sembrava uno dei più vivi, è stata una sostituzione di paura. Si è allenato con continuità, può fare la differenza”.