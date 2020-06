ROMA - Cristiano Ronaldo ha ottenuto un altro record, suo malgrado. Il ko ai rigori (dove non è neanche riuscito a calciare) della sua Juventus in finale di Coppa Italia contro il Napoli segue quello dello scorso dicembre in Supercoppa italiana contro la Lazio. Ronaldo ha così perso due finali consecutive a livello di club: un fatto che non si era mai verificato nella sua lunga (e vincente) carriera.

Che faccia Ronaldo! La delusione della Juve a fine partita