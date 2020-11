BUDAPEST (UNGHERIA) - Infortunio per Aaron Ramsey durante la partita di Champions League tra Ferencvaros e Juventus nella terza giornata della fase a gironi. Andrea Pirlo, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Alvaro Morata, è stato costretto a sostituire il centrocampista ex Arsenal per un problema fisico al 53' minuto di gioco: al posto del gallese è entrato McKennie. Le condizioni di Ramsey mettono in ansia la Juve.

