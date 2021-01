Diretta Genoa-Lazio ore 15: dove vederla in tv formazioni ufficiali

GENOVA - Il 2021 della Lazio ha già un primo obiettivo: rimontare in campionato dopo una prima parte giocata sì al massimo, ma con risultati troppo discontinui. “La Champions ci ha tolto punti, sono però convinto che torneremo in alto”, le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. Dall’altra parte ecco l’ex Ballardini a dirigere un Genoa affamato di vittorie per tirarsi via dalle zone calde della classifica. Non c’è solo il tecnico ad avere un passato in biancoceleste. In rosa si contano anche Badelj, Marchetti, Pandev, Behrami e anche il nuovo arrivato, Denis Vavro. Una curiosità: Genoa-Lazio della passata stagione fu l’ultima trasferta con i tifosi prima della pandemia. Circa 4mila sostenitori biancocelesti riempirono il settore ospiti del Ferraris: era il 23 febbraio 2020 e la Lazio vinse per 3-2.