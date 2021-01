Juve, Stefano Cerrato è il nuovo CFO bianconero

TORINO - Novità per quanto riguarda la dirigenza della Juventus che, in un processo di revisione del modello organizzativo della società avviato a maggio 2020, ha nominato il suo nuovo CFO (Chief Financial Officer): si tratta di Stefano Cerrato, che subentra a Stefano Bertola, che a sua volta manterrà pro tempore la carica di "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”. Cerrato, laureato in economia e commercio, arriva dopo l'esperienza di Financial Officer nel Gruppo Cellular e coordinerà l'Area Finance della Juventus. La società bianconera ha altresì comunicato l'ingresso di "due nuove figure a diretto riporto dell’Executive Chairman Andrea Agnelli: Cesare Gabasio quale General Counsel and Chief Legal Officer e Tiziana Zancan quale Chief People Officer".