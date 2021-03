Juve, Pirlo si prepara alla Lazio con scarico e individuale

TORINO - Juventus al lavoro nella mattinata di oggi: doppio appuntamento nel mirino dei bianconeri che sabato affrontano la Lazio in casa, mentre martedì si giocheranno, sempre all'Allianz Stadium, la qualificazione ai quarti di Champions League contro il Porto. La squadra si è dunque ritrovata oggi alla Continassa, per una mattinata nella quale i giocatori si sono dedicati allo scarico e al lavoro individuale. Per la giornata di domani è in programma una seduta mattutina. Alle 14.30 è in programma la conferenza stampa del tecnico Andrea Pirlo.