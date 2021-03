Cristiano Ronaldo, flop clamoroso: la Juve ha speso una cifra folle

ROMA - Altra delusione per la Juventus in Champions League. La formazione bianconera è stata eliminata per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale contro un squadra, tecnicamente, inferiore. Altro flop europeo per la Vecchia Signora, che nelle ultime tre edizioni della Champions ha fortemente deluso. Nonostante l'acquisto di Cristiano Ronaldo, arrivato a Torino nell'estate del 2018 per provare a regalare gioie europee ai bianconeri. Con il portoghese, però, la Juve ha trovato vere soddisfazioni solo in Italia, vincendo due volte lo Scudetto e due volte la Supercoppa italiana. In tre edizioni di Champions con CR7 invece: eliminazione ai quarti contro l'Ajax, out agli ottavi contro il Lione e fuori, sempre agli ottavi, contro il Porto. Per Ronaldo ci potrebbe essere un'altra chance nella prossima stagione (il contratto con la Juve scade a giugno 2022) ma fino a questo momento l'investimento del club bianconero con l'ingaggio dell'ex Real Madrid ha avuto effetti negativi sul fatturato societario e ha avuto un peso considerevole nelle casse della società.