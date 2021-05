Juve, il Milan è alle spalle: "Subito in campo, c'è il Sassuolo"

TORINO - "Bianconeri subito in campo questa mattina per preparare il prossimo match di campionato. Mercoledì, infatti, si giocherà il turno infrasettimanale e la Juventus sarà impegnata nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per mercoledì 12 maggio alle ore 20.45". Messo da parte il 3-0 subito per mano dal Milan nel delicatissimo scontro diretto per la Champions League, e ribadita - almeno fino al termine del campionato - la fiducia ad Andrea Pirlo, il club bianconero, per mezzo di un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha fornito i dettagli sull'allenamento odierno svolto al JTC.