Juve, Allegri: "Ronaldo è sereno. Locatelli? Mi piace Ramsey"

TORINO - "Dybala e Bernardeschi in gol? Io vedo tutti bene, stasera anche gli altri hanno fatto bene. Siamo un gruppo e stiamo diventando una squadra, le qualità dei giocatori sono indiscusse". È soddisfatto Allegri della sua Juve, pronta per il debutto in Serie A contro l'Udinese dopo il 3-1 in amichevole all'Atalanta. Le risposte positive arrivano da tutti, ma c'è una cosa più di altre che è piaciuta al tecnico: "È lo spirito, il sacrificio che comunque per vincere dobbiamo mettere. Le qualità dei giocatori sono ottime, sono alte e su quello dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi", ha spiegato a Sky.