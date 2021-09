Juve, Chiesa sta bene. Bernardeschi ancora in dubbio

TORINO - E' definitivamente recuperato Federico Chiesa, che aveva saltato le partite della Juve con Napoli e Malmö per un problema a un flessore patito in nazionale. Nell'allenamento mattutino di oggi i ragazzi di Allegri hanno lavorato alla Continassa "su esercitazioni per la fase di non possesso, sia di reparto che collettivamente" secondo quanto riferisce il sito internet del club. Seduta a pieno regime per Chiesa, che già ieri aveva giocato la partitella e sarà quindi disponibileper la partita con il Milan di domenica sera. Si attendono una decisione su Federico Bernardeschi che si era allenato con una vistosa fasciatura al ginocchio e aveva saltato la partitella.