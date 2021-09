Allegri, numeri Max: Juve-Sampdoria è la 400ª in Serie A

Massimiliano Allegri festeggia le 400 panchine in Serie A nel lunch match della sesta giornata tra Juve e Sampdoria. Un traguardo importante per il tecnico livornese che esordì su una panchina della massima serie l'ormai lontano 31 agosto 2008 in un Cagliari-Lazio. Max guidava i sardi, che persero per 4-1. Un esordio da incubo accompagnato da altre quattro sconfitte in altrettante partite di campionato. Jeda e compagni, però, iniziarono poi a mettere in pratica i dettami tattici di Allegri e volarono letteralmente chiudendo al nono posto con 53 punti.