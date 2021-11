Rigore per la Fiorentina? Perin non aspetta il Var, ha già saputo tutto

Finale di primo tempo da brividi allo Stadium: poco prima dell'intervallo un tocco sospetto di Danilo in area induce l'arbitro a trattenere in campo le squadre e il Var a controllare bene l'azione dubbia. I giocatori, in piena confusione, attendono con ansia il lungo check, ma Perin ha un'altra idea: si allontana dal direttore di gara e dagli altri giocatori per chiedere informazioni direttamente alla panchina, dove magari qualcuno aveva già avuto modo di rivedere l'accaduto. Il suo labiale è chiaro e dopo una prima rassicurazione chiede anche conferma ("Niente?") prima di prendere la via degli spogliatoi...