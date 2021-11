Juve, Danilo ottimista dopo l'infortunio: "Spero di poter tornare presto"

TORINO - Dopo l'infortunio che l'ha messo ko dopo 15' nel match vinto dalla Juventus contro la Lazio, Danilo prova a mostrare ottimismo con un messaggio su Instagram: ""Complimenti per la vittoria, 3 punti fondamentali! Grazie per tutti i messaggi di supporto che sto ricevendo da ieri. Domani farò tutti gli esami e ne sapremo di più! Spero di poter tornare presto". Si teme uno stiramento all'adduttore, che costringerebbe il brasiliano a fermarsi non solo per la trasferta di Champions di martedì contro il Chelsea, ma anche per i prossimi impegni di campionato.