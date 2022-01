Juve, Bernardeschi pensa al rinnovo: "La voglia c'è, ma..."

TORINO - Per Federico Bernardeschi è stato un 2021 da sogno con la conquista dell'Europeo e due trofei vinti con la Juve. L'esterno bianconero ritrovando Allegri è tornato ad essere protagonista anche con il club e ora vuole continuare a sognare anche nel 2022. Per Bernardeschi è arrivato il momento di rinnovare il contratto con la società juventina e in un'intervista a Dazn ha parlato così dell'argomento: "Siamo aperti al dialogo, il mio agente presto incontrerà la Juventus. La voglia di restare qui c’è, poi ovviamente le cose si fanno in due, come in un matrimonio. C’è una tradizione nello spogliatoio per cui chi rinnova, paga la cena a tutta la squadra. Se così sarà, sarò ben felice di pagarla”.