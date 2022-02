Juve, McKennie: "Avevo perso fiducia in me stesso"

“Violando le norme Covid, ho deluso tanta gente. Da lì sono cresciuto molto”. Impegnato con la nazionale statunitense, dopo il successo per 1-0 contro El Salvador e il doloroso ko nel derby contro il Canada, Weston McKennie è intervenuto alla conferenza stampa tenuta via Zoom (per via delle restrizioni dal pandemia) in vista della terza e ultima sfida di questa tornata di qualificazioni per il Mondiale del Qatar (contro Honduras, stanotte alle 01.30), parlando per la prima volta del “fattaccio” occorso a settembre proprio mentre era in ritiro con la selezione a stelle e strisce.