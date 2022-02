Allegri, la Juve ora vola: "Ma lo scudetto è fuori dalla nostra portata"

La Juve vince 2-1 con il Sassuolo quasi all'ultimo, evitando i supplementari, e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia dove ci sarà il ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze. Proprio grazie a un'azione del serbo, scaturisce il 2-1 finale, in realtà un'autorete. Aveva sbloccato Dybala dopo meno di tre minuti, pareggio sempre nel primo tempo per Traoré . Bella partita, con molte conclusioni da entrambe le parti, migliore in campo il portiere emiliano Pegolo .

Allegri: “Potenzialmente siamo a -11 dall'Inter”

Il tecnico della Juve parla della vittoria, ottenuta con tanto sudore, ma guarda anche al campionato: “Potenzialmente ora siamo a -11 dall'Inter e a -7 da Milan e Napoli. Pensiamo all'Atalanta domenica, squadra aggressiva e fisica. Per giunta arrivano dall'eliminazione di oggi. Per noi sarà un passaggio importante. Le altre sono fuori dalla nostra portata, dobbiamo pensare partita dopo partita”.

Allegri: “Vlahovic e Zakaria ben integrati in una squadra che veniva da un periodo buono”

Analizza i due nuovi, Allegri: “Siamo contenti di Vlahovic e Zakaria, si sono integrati bene dentro una squadra che veniva da un periodo buono, che ha un po' recuperato in campionato. Hanno caratteristiche non avevamo. Vlahovic deve essere più pulito nel gioco, attaccare meglio la profondità”. Finalmente, sulla partita: “Era praticamente finita al 2-1. Nel secondo tempo abbiamo creato molto, nel primo dopo il col siamo un po' usciti dall'incontro e loro hanno poi trovato il pareggio. Nel finale del primo tempo la sensazione è che si tornasse a fare bene, come poi è stato”. Su Morata: “Ha sempre giocato con una punta di riferimento e lui che girava un po' intorno, di spalle non riesce a esprimersi al massimo. E' entrato bene lui, come Locatelli e Rabiot. Ma anche gli altri hanno fatto bene, a parte la dormita per 25' nel primo tempo. Nel secondo tutti hanno giocato meglio, sull'anticipo”.